Mentre sta per concludersi la stagione 2022/23,già pensa alla prossima ed è pronta aSe nelle ultime settimane si è parlato tanto di, a rischio per le prossime coppe, l’una per il casoe l’altra per le, ora una nuova squadra è finita nel mirino di- Si trattache, dopo aver strappato un settimo posto nella, si è guadagnata il diritto di giocare la prossima. Diritto che però l’Uefa potrebbe negargli. Il motivo? Le accuse diCome riportato da La Vanguardia, è stato aperto uncontro il club di Pamplona che potrebbe comportare l’esclusione dalla Conference League. Il processo ai danni degli spagnoli è in corso da anni.per i reati citati ed è stato stabilito chesulla base di un pagamento di 400.000 euro corrisposto per battere il Real Valladolid e un ulteriore pagamento di 200.000 euro per farsi battere invece a Pamplona. L’allenatore dell’epoca, Ángel Luis, ha riconosciuto altri due pagamenti erano stati corrisposti durante la stagione precedente al(150.000 euro) e al(400.000 euro). L’iter dell’Uefa si è messo in moto e a sperare c’è l, ottavo in classifica e ripescato nel caso di sanzioni.