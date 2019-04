-4 giorni, poi scatterà la nuova missione di Douglas Costa: nome in codice, 'rivalutazione'. Nella conferenza alla vigilia di Juventus-Milan, Massimiliano Allegri ha annunciato che mercoledì contro l'Ajax il brasiliano tornerà a disposizione dopo oltre due mesi di stop per il problema alla coscia (ultima presenza il 2 febbraio contro il Parma): dalla Champions partirà la rincorsa dell'ex Bayern, un'operazione di rilancio che coinvolgerà il campo (nelle gerarchie è alle spalle di Bernardeschi, Mandzukic e Dybala) ma soprattutto il mercato. Se i bianconeri sono sulle tracce di vari esterni offensivi, su tutti Chiesa della Fiorentina, inevitabilmente il nome di Douglas Costa finisce sulla lista dei sacrificabili per finanziare il mercato. Ma a quale prezzo?



RIVALUTAZIONE - L'annata al di sotto delle aspettative e il periodo di inattività infatti hanno creato un problema in casa Juve, svalutando nettamente il suo cartellino: l'estate scorsa il Manchester City aveva superato il tetto degli 80 milioni di euro, avances rifiutate dalla Vecchia Signora, ora il valore del brasiliano non va oltre la metà. Un danno, se nei piani della società la cessione del giocatore è tutt'altro che fuori programma. La missione di Allegri e Paratici quindi negli ultimi mesi della stagione sarà quello di rivalutare Douglas Costa non solo in campo, ma anche in chiave mercato: riportare il suo cartellino a una cifra superiore ai 60 milioni di euro e riaccendere l'interesse dei club che nelle ultime settimane avevano effettuato i primi sondaggi, Tottenham e Manchester United ma soprattutto PSG e Manchester City, dove Guardiola resta un grande estimatore. A partire da mercoledì, dall'Ajax, dalla Champions: notte chiave per il futuro della Juve e di Douglas Costa. @Albri_Fede90