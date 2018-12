Dov'è finito l'allenatore che, in, aveva fatto sognare per una stagione intera? Dov'è finito il tecnico che, a, aveva esaltato, che si guadagnò la chiamata del? Dov'è finito il mister che diede per primo fiducia a quel Lucasche oggi fa la differenza incon la maglia dell'. Risposta banale. Chiamato a prendere una squadra in corsa, come successo la scorsa stagione a Udine, l'allenatore abruzzese è ancora alla ricerca della prima vittoria sulla panchina dei Pitagorici. Ieri l'ultima sconfitta, per 3-0, contro il, che a inizio campionato doveva essere una diretta rivale per la promozione in A, mentre ierie compagni si sono comportanti da semplicI sparring partner contro un pugile più alto, più grosso, più forte.. E' Oddo da dopo quella promozione da sogno con ilche non riesce più a centrare risultati. Dal trentello di Lapagol e l'abbraccio con il commosso Cosmi dopo la finale playoff vinta, a numeri impietosi. Nelle ultime, Oddo, train A,in A ein B, ha collezionato(di cui una a tavolino a Sassuolo sulla panchina biancazzurra),: 32 punti. In tre anni non raggiunge la quota salvezza... E i gol subiti? Tanti, troppi: 97! A fronte di 50 gol fatti (compresi i 3 assegnati a tavolino con il Sassuolo. Nell'anno della promozione furono 69 i gol realizzati...) Numeri di una crisi di un tecnico che, tre stagioni fa, stupiva in positivo, sfrontato, propositivo e leggero.@AngeTaglieri88