Mario Passetti, ds del Cagliari, ha commentato a Radio Sportiva il mercato del club: ''Luca Pellegrini nei sei mesi in cui è stato qua ha fatto molto bene e si è inserito molto bene nel gruppo. Queste caratteristiche hanno fatto si che ci si adoperasse per un suo ritorno. E' stato tutto molto semplice, perché anche lui lo gradiva"



MERCATO - "Trattenere Cragno e Pavoletti non è stato particolarmente difficile. Chi rimane a Cagliari deve essere convinto e così è stato: non c'è stata nessuna discussione da questo punto di vista".



DEFREL - "Defrel è un nome di quelli che si stanno seguendo, insieme ad altri, con grandissima attenzione, prudenza ed occhio anche alla fase di uscita".



OBIETTIVI - "Questo, anche per il centenario, può essere considerato un anno zero, quindi è giusto guardare partita per partita".



TRATTATIVE - "Tra tutte le trattative, quella di Nandez è stata quella per durata che a mia memoria ha avuto una dinamica più lunga delle altre: sono passati più di 7 mesi dai primi interessamenti. La perseveranza e la caparbietà, però, hanno pagato".