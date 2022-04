nonostante fosse di gran lunga il preferito di Piero Ausilio.Così in viale della Liberazione hanno chiesto a Raiola di aspettare, spiegandogli come Dumfries fosse il Piano A, ma che prima avevano bisogno di concludere un grosso affare.Questo è quello che l’Inter ha detto a Raiola, che ha comunicato all’olandese la situazione. E anche il calciatore ci ha messo del suo, perché contemporaneamente aveva qualche offerta in giro per l’Europa, ma la priorità l’ha data all’Inter e alla fine tutte le carte sono andate al loro posto.Non era facile arrivare e sostituire uno dei migliori esterni destri al mondo, quel Achraf Hakimi che aveva concluso la stagione con 7 gol e 10 assist in campionato. Un treno. E infatti. All’Inter cose così sono già accadute in passato. Lui ha reagito, anche perché trascinato da una forza di volontà al di sopra di ogni immaginazione. Ma anche grazie alla fiducia che ha continuato a dargliQuando tutti lo avevano ormai bocciato o si apprestavano a farlo, l’Inter diceva: abbiate fiducia e vedrete che uscirà fuori anche lui. Avevano ragione.Alla sua prima esperienza in Serie A, Denzel Dumfries è a quota 5 gol e 5 assist in 29 presenze. A sole due lunghezze da Hakimi, in quanto a marcature. Ma soprattutto l’olandese ha dimostrato di essere un punto di forza per Inzaghi, che ha immediatamente capito come utilizzare la sua esplosività. Non è un caso se dopo un anno di A qualche big d’Europa ha già provato a capire se ci sono i margini per strappare l’esterno all’Inter