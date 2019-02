Non lo è certamente per la società bianconera. I giocatori vanno e vengono. Anche i campioni. Fatte salve alcune rarissime eccezioni, nessuno è veramente indispensabile.. Di lui, intendo, del fuoriclasse argentino.Dybala ha venticinque anni. Bello, famoso e ricco grazie a un dono preziosissimo che il Padreterno o, se vogliamo, la natura gli ha voluto riservare nel momento della sua nascita. Saper addomesticare un pallone con i piedi come il musicista il violino, il pittore un pennello, il romanziere la penna.