Dybala: Inter unica pista italiana, è stato fatto un tentativo

Lacontinua a percorrere la strada che portaverso la cessione con l'Arabia Saudita come principale pista valida per il club, che vorrebbe monetizzare la sua cessione con almeno 15 milioni di euro, e l'attaccante argentino che, invece, si sta guardando attorno alla ricerca di altre destinazioni "europee".Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il giocatore dal suo entourage è stato, che resta oggi l'unica pista italiana percorribile da Dybala. Il club nerazzurro ha però fatto sapere che alle cifre chieste dalla Joya di ingaggi

Se dovesse rimanere a Roma, infatti, l'ex-Juventus alla 13esima presenza troverebbe non solo il prolungamento automatico del suo contratto in scadenza 30 giugno 2025 fino al 30 giugno 2026, ma otterrebbe anche un aumento salariale fino a 11 milioni di euro annui, una cifra che il bilancio giallorosso non sosterrebbe.