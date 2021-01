. E in effetti è un bel modo per ripartire quello che vede l'argentino trovare il gol, anche se ininfluente per il risultato può svoltare a livello umorale la sua stagione.Perché la prestazione fornita con l'Udinese ha confermato il ritardo di condizione della Joya, in ritardo anche nell'inserimento all'interno dello scacchiere di Pirlo.con Dybala alla costante ricerca di una posizione che proprio non riesce a trovare se non indietreggiando in zone dove non può essere pericoloso.Mentre è già partita la complicata corsa contro il tempo dell'attaccante spagnolo per provare a esserci contro il Milan, la sensazione è che anche a San Siro dovrà toccare proprio a Dybala affiancare Cristiano Ronaldo.In questa stagione, solo a causa di altre assenze è infatti riuscito a conquistare una maglia da titolare in un'occasione speciale, spesso deludendo per vari motivi, vedi gara d'andata in Champions con il Barcellona.Perché il tema del rinnovo resta aperto e condiziona, non poco. E sarà così fino alla firma o alla rottura. Di questo ci sarà tempo per parlare ancora e ancora. Intanto il campo dice che il momento di Dybala è arrivato, tocca a lui non sprecare questa occasione.