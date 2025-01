E' morto Denis Law: ex Manchester United, aveva 84 anni

Getty Images

Lutto nel mondo del calcio,: "Tutto il Manchester United è in lutto per la scomparsa di Denis Law, il re dello Stretford End, scomparso all'età di 84 anni. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Denis e ai suoi tanti amici. Il suo ricordo vivrà per sempre". Ex attaccante scozzese che ha giocato tra la metà degli Anni '50 e la metà degli Anni '70, è stato legato ai Red Devils per undici anni dal 1962 al 1973.- Un passato anche tra Huddersfield e Manchester City, l'unica esperienza lontano dall'Inghilterra l'ha fatta in Italia con la maglia del Torino: 28 presenze e 10 gol segnati, prima di firmare con il Manchester United.con il quale è stato grande amico fino alla morte di quest'ultimo. Nell'aprile del 1974, tre mesi prima di ritirarsi, con la maglia del Manchester City segnò un gol di tacco allo United con il quale sancì la retrocessione della sua ex squadra.

- Dopo aver partecipato al Mondiale del 1974 con la Scoziae presentatore in diverse stazioni radiofoniche in Inghilterra. Oggi una delle sue cinque figlie, Diana, lavora nell'ufficio stampa del Manchester United.