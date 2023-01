Nella prima puntata del podcast 'Manca solo la firma', nuovo podcast di Calciomercato.com, ci concentriamo sulle clausole rescissorie, sempre più numerose e alte nel calcio moderno. Ma quando sono nate? Bisogna tornare a giugno 1985, quando un Decreto Regio le ha per la prima volta introdotte in Spagna: le società spagnole sono obbligati a inserire tali clausole nei contratti, una tutela che nasce dai cavilli dell'articolo 16 del Real Decreto 1006/1985. Lo statuto dei lavoratori considera gli atleti professionisti con rapporti di lavoro speciali, il decreto ne regola tutto, dalle ferie al servizio militare fino ai periodi di prova. In Spagna i contratti sportivi possono essere solo di tipo determinato, ma nell'articolo 16 si spiega perfettamente la prassi delle clausole: "In spagna la risoluzione del contratto per volontà dell’atleta professionista, senza causa imputabile alla società, darà diritto a un risarcimento che, in assenza di accordo al riguardo, la competenza giurisdizionale sarà fissata secondo una serie di circostanze esplicate".