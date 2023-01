"Potevamo chiuderla in contropiede e non l'abbiamo fatto. Poi ne abbiamo concesso noi uno all'Udinese e loro hanno fatto l'1-1". È realista Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, dopo il pareggio con i friulani alla Dacia Arena in conferenza stampa: "Non usciamo con una vittoria per dei dettagli, ma almeno abbiamo preso un punto in una giornata particolare".