Doveva essere la certezza su cui ripartire. Una conferma che tutti davano per fatta e che avrebbe permesso di non smantellare un reparto, quello di centrocampo, che rispetto alla passata stagione era già stato privato del talento e della resistenza di Asllani, appena passato all’inter. Invece ad oggi, perchè il centrocampista polacco inizierà la nuova stagione con la squadra che ne detiene il cartellino, ovvero la Fiorentina. E in questo caso l, questa volta a titolo definitivo. La società azzurra ha fatto un’offerta di 3 milioni, mentre da accordi il prezzo del riscatto erta fissato a 4,5 milioni. La Fiorentina per ora non ci sta: intanto perchè a quanto pare; e poi perchè, stando alle parole del ds viola Pradè,. La porta non è assolutamente chiusa, ma l'impressione è che per una volta definitiva della vicenda bisognerà aspettare un po’.Nel frattempo il team mercato azzurro non è stato con le mani mano e dopo gli arrivi di Perisan, Destro e Marin,. Il primo lo avevamo già anticipato la scorsa settimana: parliamo di, terzino nigeriano arrivato dal Benfica dopo aver giocato l’anno scorso in prestito al Venezia, proprio sotto la guida di Paolo Zanetti. Sulla carta sarà la prima alternativa a Stojanovic. Anche il secondo acquisto era già nell’aria: si tratta di, attaccante classe 2001 che arriva in prestito secco dall’Inter nell’ambito dell’operazione che ha portato Asllani a Milano. Se escludiamo i giovani Ekong, Merola e Baldanzi (ma occhio a quest’ultimo, potrebbe restare in prima squadra), il reparto offensivo azzurro ad oggi è composto da lui, Destro e La Mantia,. Il terzo colpo invece è arrivato un po’ a sorpresa:, jolly difensivo in prestito dalla Juventus, con cui ha disputato da protagonista il campionato di Serie C con la formazione Under 23. Belga classe 2002, è un centrale che però può ricoprire tutti i ruoli della difesa, dotato di grande agilità e capacità di corsa. L'ufficialità è ancora non c’è, ma dovrebbe arrivare nelle prossime ore e consentire così al ragazzo di far parte della rosa a disposizione di Zanetti per lo start ufficiale della nuova stagione. Tra oggi e domani partirà il giro delle visite mediche: il primo allenamento si svolgerà infatti sabato alle 18.00.