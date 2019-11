Emre Can non è contento. Il centrocampista della Juve non è ancora riuscito a conquistare Sarri, e il suo minutaggio ne risente. Escluso dalla lista Champions, il suo futuro è sempre più in bilico. Intervenuto ai microfoni di Sport Bild, Can ha parlato della sua insoddisfazione per una situazione non preventivata, non escludendo un addio alla Juve.



LE PAROLE - “Un ritorno in Bundesliga? Penso che non si possa mai dire mai. Non sono contento della mia situazione a Torino, deve cambiare in qualche modo. O a Torino, o bisogna trovare un’altra soluzione”.



Secondo quanto riferito dalla Bild, il Borussia Dortmund starebbe pensando a un’offerta da 30 milioni di euro complessivi per il tedesco e per Mario Mandzukic, l’altro epurato bianconero.