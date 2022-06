Un nome che resta sul taccuino, un profilo che nelle prossime settimane potrebbe diventare una priorità. Il Milan non perde di vista Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 di proprietà del River Plate, con il quale sta giocando una grande annata. Ieri contro l'Union, nel successo per 5-1 dei Millonarios, ha trovato il nono gol in 24 partite stagionali, ai quali vanno aggiunti 6 assist. Numeri convincenti per un giocatore molto tecnico, che può giocare in un centrocampo a due o a tre, che ha tanta voglia di fare il salto in Europa nonostante un contratto in scadenza nel 2025.



MILAN - Il Milan al momento ha andato all in su Renato Sanches del Lille, sul quale però è piombato il Paris Saint-Germain, per questo in caso di mancato arrivo del portoghese potrebbe cambiare obiettivo e decidere di puntare su Enzo Fernandez. Sul nazionale argentino, che Scaloni potrebbe portare al Mondiale in Qatar, c'è il forte interesse del Benfica, il River Plate non ha intenzione di cederlo ma sarà costretto a liberarlo se arrivasse un club pronto a spendere i 25 milioni della clausola.