Christian Eriksen non rinnoverà il contratto con il Tottenham, così il danese già da qualche mese è diventato il prossimo parametro zero più ambito. Un'autentica asta si sta scatenando su di lui, con una grande differenza: in piena crisi di gioco e risultati, ora gli Spurs hanno aperto alla possibilità di venderlo a gennaio per non restare con un pugno di mosche in mano a giugno. Una valutazione di circa 30 milioni è quella da cui parte il Tottenham, pur sapendo che se alla fine decidesse davvero di venderlo sarà forse necessario abbassare le pretese. Un esempio del tutto simile è quello che nella scorsa stagione ha visto l'Arsenal non scendere sotto i 25-30 milioni per anticipare la partenza di Aaron Ramsey, troppo per una Juve che ha così preferito aspettare di completare l'operazione a parametro zero nonostante il gallese potesse fare molto comodo subito.



CORSA ALL'ORO – E proprio la Juve è uno dei club più interessati al danese. Soprattutto se Eriksen dovesse restare a Londra fino a giugno. Perché un'altra operazione importante a gennaio sembra complicata da realizzare dalle parti della Continassa, soprattutto a livello economico, per accogliere un pezzo da novanta come il danese bisognerebbe andare ben oltre la cessione degli esuberi (Manduzkic, Perin, Pjaca, magari Rugani). La Juve quindi c'è, ma resta alla finestra. Considerando come altri top club stiano spingendo il piede sull'acceleratore, Real Madrid su tutti, come rimbalza dalla Spagna il colpo a gennaio per Zinedine Zidane sta assumendo sempre più i contorni di Eriksen. Tante le variabili ancora da considerare però. E la Juve gioca la sua partita.