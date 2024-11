Getty Images

Eurorivale Inter, l'Arsenal cade a sorpresa contro il Newcastle e Arteta avvisa Inzaghi

20 minuti fa



L'Arsenal cade in Premier League e incassa la seconda sconfitta in campionato per mezzo del Newcastle. Questo a pochi giorni dalla delicata sfida di Champions League in casa dell'Inter.



Mercoledì 6 novembre alle 21, infatti, andrà in scena il big match tra i Gunners e i nerazzurri, con questi ultimi che dovranno prestare grande attenzione agli inglesi, che cercano riscatto dopo lo scivolone in casa del Newcastle.



Il tecnico dell'Arsenal ha, poi, mandato un messaggio alla formazione allenata da Simone Inzaghi: "Possiamo dire quello che vogliamo, però faremmo fatica a trovare le parole oggi. La reazione va mostrata in campo mercoledì sera contro l'Inter".