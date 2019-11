L'Everton e Moise Kean: non esattamente una storia d'amore. A spiegare i problemi è stato il tecnico dei Toffees, Marco Silva, che al Liverpool Echo ha spiegato: "So quante aspettative ci siano nei suoi confronti. So quanto abbiamo speso per comprarlo e che quando un calciatore arriva da un club molto, molto importante, tutti si aspettano sempre che venga qui e giochi subito. Ma non credo che ci siano molti esempi di un giocatore di 19 anni che arriva in Premier League dall’estero e gioca moltissimo. Se ce ne sono, fatemelo sapere - le sue parole raccolte da Il Posticipo -. Parliamo di un ragazzo molto giovane e molto intelligente, capisce il momento e che è qui per lavorare duro per ottenere la possibilità di giocare a calcio, che è quello che ama fare".