Pablo Daniel Osvaldo non le manda a dire. L'ex attaccante della Juventus, che ha lasciato il calcio per fare la rockstar, ha parlato a Marca, spiegando il suo punto di vista Messi e Ronaldo: "Non mi piacerebbe essere come Messi, vive in una prigione d'oro. Puoi comprare la TV più grande del mondo, ma non puoi mai mettere un piede in salotto. Perché comprare una Ferrari se ci vogliono solo 15 minuti per andare da casa all'allenamento? Non mi è mai importato del denaro, ma se fossi Messi non lascerei mai il calcio perché è il migliore del mondo. Ronaldo? Cristiano non è nato genio come Messi, ma è una macchina e dimostra più forza che talento, però sono allo stesso livello".