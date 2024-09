Ex Juventus, Cobolli Gigli: "Vlahovic non va messo da parte. Del Piero dirigente..."

, ex presidente delladal 2006 al 2009, intervistato da TuttoJuve.com, parla del momenti attuale dei bianconeri."Ragionando da tifoso, non da ex dirigente, speravo in una vittoria importante tra le mura amiche. Il successo col Napoli sarebbe stato più confortante per vedere che il lavoro di Motta stava portando dei risultati, non nego che sia molto buono fin qui ma francamente mi aspettavo qualcosa in più. Analizzando meglio la rosa: la difesa è un bunker, il centrocampo così e così e in attacco c'è qualche problema. A mio modo di vedere, non bisogna esagerare nel colpevolizzare Vlahovic in tutte le maniere".

"Non sono d'accordo, Vlahovic dovrà essere supportato e non messo da parte. Anche perché il potenziale c'è eccome, non è che bisogna star qui a metterlo in dubbio una domenica sì e l'altra pure. E' solo un momento. Motta sarà un bravo psicologo e saprà come fare per trovare una soluzione"."In termini di risultati poco, perché la Juve era partita bene ed è caduta da febbraio in poi dopo l'incontro con l'Inter. Si respira una nuova aria in società, la gestione tecnica di Giuntoli sta dando a mio avviso dei buoni risultati: ha trovato una buona posizione per quelli che dovevano essere ceduti e avevano un salario alto, è riuscito ad acquistare molti calciatori con buone potenzialità e qualità, il bilancio è decisamente più sano degli anni precedenti. Ho sempre stimato Allegri, ma forse un cambiamento poteva esser giusto e l'allenatore che è stato scelto è colui in possesso dei numeri per dare un buon gioco alla squadra. Motta non ha le idee semplici, ma ci vorrà solo del tempo per far acquisire i suoi meccanismi".

"Sì, da tifoso voglio tutto e subito. Ragionando da ex dirigente, invece, ci vorrà calma e sangue freddo, giochiamo partita dopo partita e pensiamo di riuscire a conservare un posto nelle coppe più importanti. Poi, una volta acquisito questo, pensiamo a vincerlo questo scudetto. L'Inter, mi spiace doverlo dire, è molto ben organizzata e con un allenatore che ha fatto un lavoro superiore a quelle che erano le mie aspettative. E' l'avversario più pericoloso da battere, ma non dobbiamo sottovalutare quanto fatto in poche settimane da Conte con un Napoli trovato in disfacimento".