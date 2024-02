Ex Milan e Lazio, Lucas Biglia lascia il calcio: 'Farò l'allenatore'

Lucas Biglia si ritira dal calcio giocato. Il centrocampista argentino, vecchia conoscenza della Serie A, ha annunciato l'addio ai campi da calcio attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al quotidiano argentino Olé. Nel suo futuro, ora si apre la strada verso la panchina, visto che la sua scelta è quella di intraprendere la carriera da allenatore.



L'ANNUNCIO - Chiare e dirette le parole del centrocampista: "Ho preso la decisione sul ritiro. Sarà un ritiro forzato. Sono venuto in Italia per fare il corso di allenatore. Ci sono state chiamate da Argentinos e Indipendente, lo apprezzo. Ma non rientrava nei piani famigliari".



EX MILAN E LAZIO - Nella sua carriera si ricordano due parentesi in Serie A, campionato in cui ha collezionato in tutto 167 partite, 15 gol e 10 assist. Prima con la maglia della Lazio, dove ha giocato 133 partite in tutte le competizioni tra il 2013 e il 2017, poi con in dosso la casacca del Milan (70 presenze). Tornando agli inizi, invece, si legge il nome dell'Argentinos Juniors, squadra che lo ha cresciuto prima di cederlo all'Independiente. Grande spazio nella sua carriera anche per un'esperienza in Jupiter League con l'Anderlecht (dal 2006 al 2013), prima di approdare in Serie A. Negli ultimi anni Biglia aveva cercato fortuna in Turchia, dove ha giocato con Karagumruk e Basaksehir. Era svincolato da giugno 2023.