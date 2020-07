La prima pole position della F1 2020 è di Valtteri Bottas. Al Gran Premio d'Austria il pilota finlandese centra la pole al primo appuntamento della stagione in 1'02"939 registrando il nuovo record della pista. Lewis Hamilton chiude col secondo tempo a soli 12 millesimi mentre Max Verstappen si prende il terzo posto a 538 millesimi. Quarto tempo per Lando Norris, dietro di lui Alexander Albon, Sergio Perez e la Ferrari di Charles Leclerc, che domani quindi scatterà dalla settima posizione. Chiudono la top-10 Carlos Sainz, Lance Stroll e Daniel Ricciardo. Undicesima l'altra Ferrari di Sebastian Vettel, seguono Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Esteban Ocon e Romain Grosjean. Chiudono la griglia in ordine Kevin Magnussen, George Russell, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen e Nicholas Latifi.