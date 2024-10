Fabregas: "Futuro? Mi vedo a Como per tanti anni. Ecco perché ho deciso subito di allenare"

Getty Images

L'allenatore del Comoha parlato a margine del Festival dello Sport e si è soffermato in particolare sulla decisione di intraprendere la carriera da allenatore molto presto: "A 32 anni c’era il Covid e si è fermato il campionato in Francia, sono stato 5 mesi a casa e ho iniziato l’UEFA B (il patentino per allenare, ndr). In quell'occasione ho parlato con tanti allenatori, su tanti temi e anche sulla preparazione fisica. Analisti, statistici per analizzare le partite, i moduli: abbiamo creato una base di dati finché la passione era diventata ormai una realtà. Da calciatore la testa mi ha detto che si stava per chiudere una carriera e iniziarne un’altra. Non avevo più la fame". Ecco le altre dichiarazioni:

- "Idea di calcio? Preparare la gara e la squadra per lottare per tutto quel che succede in campo. Saper giocare in tutte le situazioni, saperle gestire".- "Si gestisce molto male, però ora so che devo comandare i giocatori e lo staff e se io dopo un ko sono negativo tutti gli altri anche lo saranno. Al Como il progetto è emozionante ma siamo all’inizio: sappiamo dove vogliamo arrivare".- "Il progetto mi è piaciuto tanto. Ho potuto finire la carriera in campo e iniziare subito quella di allenatore. Era tutto quel che potevo sognare. Mi vedo ancora per tanti anni a Como".

- "Sono molto esigente ma entro i limiti. Quel che dico però l’ho vissuto da giocatore e so come si sente il giocatore e questo può essere un vantaggio".- "Arteta è bravissimo e diventerà ancora più bravo: sta facendo un gran lavoro all’Arsenal ed è la stessa strada che noi vogliamo seguire: stabilità, con un progetto vero. Sono fortunato ad essere in una società stabile. Il mio sogno è portare il Como il più lontano possibile".