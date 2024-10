Getty Images

Nico Paz, che momento: prima convocazione con l'Argentina per il gioiello del Como

33 minuti fa



Momento magico per il centrocampista classe 2004 Nico Paz, che sta brillando in questo avvio di stagione con la maglia del Como. L'ex Real Madrid è stato ufficialmente convocato dal ct Scaloni per i prossimi impegni della nazionale Argentina. Presenti anche gli ‘italiani’ Paredes, Nico Gonzalez, Dybala e Lautaro Martinez.



Il talento è arrivato in riva al lago a titolo definitivo per 6 milioni di euro più un 50% in favore del Real Madrid in caso di futura cessione. L'accordo tra i club prevede anche un clausola di recompra a favore del Real Madrid, che in questo modo mantiene il controllo.