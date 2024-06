NurPhoto via Getty Images

Falcao, ufficiale: va a giocare in Messico

11 minuti fa



Radamel Falcao riparte dal Messico. Dopo essersi svincolato a parametro zero dal club spagnolo del Rayo Vallecano, l'attaccante colombiano (38 anni ex River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea e Galatasaray) ha firmato un contratto con i Millonarios.



El Tigre finora ha segnato 343 gol in carriera vincendo 12 titoli: 2 campionati portoghesi, 2 coppe del Portogallo, 2 supercoppe portoghesi, 2 Europa League laureandosi capocannoniere, una Supercoppa europea, un campionato francese, un campionato argentino e una coppa di Spagna.