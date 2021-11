In vista dell’Hellas Verona Roberto D’Aversa ha diviso la sua Sampdoria in due gruppi. Esercitazioni di sviluppo della forza tra campo e palestra ed un addestramento tecnico con finalità di riscaldamento atletico: questo il programma che ha visto i blucerchiati alternarsi al lavoro al “Mugnaini” prima di un torneo di partite a campo ridotto (al quale ha regolarmente partecipato Manolo Gabbiadini).



Singoli. Sul fronte dei singoli Ernesto Torregrossa ha svolto un individuale specifico sul campo. Nik Prelec e Ronaldo Vieira hanno proseguito con i loro rispettivi programmi di recupero agonistico. Terapie e fisioterapia per Mikkel Damsgaard e Fabio Depaoli. Domani, giovedì, ancora mattutino.