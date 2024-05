L'Ajax ha puntato super la rifondazione. Dopo un deludente quinto posto e la conseguente qualificazione in Europa League - passando dai preliminari - i Lancieri hanno deciso di ripartire da un nuovo allenatore, scegliendo il tecnico italiano per tornare al vertice del calcio olandese.con rilancio dei giovani.- L'allenatore quindi non ha avuto problemi a trovare l'accordo con il club olandese, intesa trovata in poco tempo e in queste ore è arrivato anche l'ok del Nizza per lasciarlo partire: i francesi avranno un indennizzo dall'Ajax, col quale Farioli firmerà un contratto fino al 2027. Il tecnico ha insistito per aspettare la fine della Ligue 1 pima di sistemare gli ultimi dettagli del suo contratto, ora che si è chiuso il sipario del campionato francese le parti hanno trovato l'intesa totale.

- Farioli si porterà all'Ajax anche i suoi storici assistenti: lo spagnolie l'italiano. Nello staff dell'allenatore italiano ci sarà anche, da definire il suo ruolo.- Ad appena 35 anni l'ex collaboratore di De Zerbi ha concluso il suo terzo anno da allenatore dopo quelli in Turchia con Karagümrük (gennaio 2021-gennaio 2022) e Alanyaspor (gennaio 2022-gennaio 2023).: il suo Nizza ha la miglior difesa del campionato con 29 reti subite. Dopo una sola stagione Farioli potrebbe lasciare la Francia: l'Ajax cerca la svolta, e per farlo ha scelto un italiano in panchina.