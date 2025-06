Farioli strizza l'occhio alla Serie A: "Mi sento a mio agio all'idea di poter allenare in Italia"

ANP/AFP via Getty Images

L'ex tecnico dell'Ajax Francescoha rilasciato una lunga intervista a Cronache di spogliatoio. Qui alcuni estratti:"La verità è che per me il fatto di aver lavorato in tanti campionati diversi mi ha dato, credo, una grande flessibilità da questo punto di vista e, ripeto, mi sento molto a mio agio nel pensare di lavorare poi in un nuovo campionato che non ho mai fatto, anche in Italia".- "Hato per me è un giocatore da Premier League o Real Madrid. Io credo che fai fatica a giocare difensore centrale ad altissimi livelli se sei 1,81. Nelle analisi che abbiamo fatto ad inizio stagione, l’Ajax l'anno scorso aveva preso in campionato 60 goal, forse anche qualcosa in più. Tu capisci che se vuoi competere per le prime posizioni… Uno dei problemi che avevamo riscontrato erano alcune letture da parte dei centrali difensivi e un grosso problema sui terzini: proprio l'attitudine dei terzini a difendere e anche ad attaccare. E quindi in questo gioco di incastri una delle prime cose che ho avuto chiara è il fatto che Hato dovesse giocare terzino sinistro. Poi nelle prime due partite ha fatto goal e quindi ha avuto gratificazione personale dopo il nostro colloquio che lo aveva lasciato un po' spaesato. Da lì è stata tutta una discesa".

- "Per il mio futuro voglio rimanere aperto come ho fatto fino a oggi. Voglio un contesto che abbia voglia di lavorare con i miei principi e la stessa intensità. Nelle valutazioni di questi giorni per le possibilità che si sono create sono i criteri che sto tenendo per la scelta: devo scegliere bene il mio prossimo passaggio. Devo farlo a prescindere dal brand o dal prestigio del campionato o della società".