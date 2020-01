Ennesima impresa di Roger Federer. A Melbourne in Australia il tennista svizzero ha battuto in 5 set (6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3) l'americano Tennys Sandgren dopo aver annullato 7 match-point. In semifinale Federed sfiderà per la 50esima volta in carriera Novak Djokovic, che si è sbarazzato del canadese Milos Raonic in tre set (6-4, 6-3, 7-6) ricordando Kobe Bryant indossando una felpa con le iniziali KB e i numeri 8 e 24. Finora sono 26 i successi di Nole contro i 23 di Roger.



L'altra semifinale degli Australian Open sarà tra il tedesco Alexander Zverev (che ha sconfitto in quattro set lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4, 6-2) e il vincente della sfida fra l'austriaco Dominic Thiem e lo spagnolo Rafa Nadal.