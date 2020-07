La Ferrari ha deciso di cambiare marcia, di rivedere la struttura organizzativa dell’area tecnica e di ideare una nuova area denominata ‘Performance Development‘. Attraverso un comunicato ufficiale la Scuderia Ferrari Mission Winnow ha deciso di modificare la struttura organizzativa al “fine di renderla più efficiente e orientata allo sviluppo della prestazione, rivedendone l’impostazione in maniera da definire una catena di comando non più orizzontale e affidando ai responsabili di ciascuna area tutte le deleghe necessarie al raggiungimento degli obiettivi preposti“.



La nuova area ‘Performance Development’ è stata affidata alla responsabilità di Enrico Cardile. Le altre aree di competenza, invece, rimangono inalterate con Enrico Gualtieri responsabile della power unit, Laurent Mekies direttore sportivo e responsabile delle attività di pista mentre Simone Resta rimane a capo dell’area Ingegneria Telaio. “Come avevamo anticipato nei giorni scorsi abbiamo voluto intervenire sulla struttura organizzativa dell’area tecnica in modo da rendere sempre più veloce ed efficiente il processo di ideazione e sviluppo della prestazione della vettura – ha spiegato il team principal Mattia Binotto -. C’era bisogno di dare una sterzata, identificando in maniera più netta responsabilità e processi e, al tempo stesso, ribadendo la fiducia dell’Azienda in questo gruppo tecnico“.