"Ribadisco con fermezza la fiducia a Roberto D’Aversa per sgomberare il campo da ipotesi e sentenze a orologeria". Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha ribadito la posizione dell'allenatore blucerchiato ieri a Il Secolo XIX



Secondo Il Viperetta, la cattiva sorte è una componente dei risultati recenti: "Ultimamente non abbiamo avuto molta fortuna, gli episodi ci hanno un po’ penalizzato, ma siamo uniti e, soprattutto, ottimisti e propositivi. Abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto, perché a volte il calcio ti punisce in eccesso, ma siamo convinti che D’Aversa e la squadra hanno la volontà, le capacità e le qualità per ritornare a fare i risultati che servono, ridando alla Sampdoria la classifica che merita. La strada è a senso unico: con D’Aversa e al lavoro tutti insieme e uniti".



All'agenzia Adkronos poi Ferrero ha aggiunto: "​Siamo una società forte, coesa, sia in campo che fuori dal campo".