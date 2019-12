Con una serata piena di emozioni, Diego Forlan dà l’addio al calcio circondato da ex compagni di squadra, grandi campioni del passato e non solo, che hanno calcato il suo percorso. L’attaccante uruguaiano aveva annunciato il suo ritiro lo scorso agosto, all’età di 40 anni, e ieri si è giocata la partita celebrativa del suo addio. L’amichevole si è tenuta al “Centenario” di Montevideo, si è conclusa 6-6 e vedeva opposte Uruguay-Amici. Presenti tra i tanti, Cambiasso, Zanetti, Milito, Riquelme, Veron, Maxi Rodriguez, Chevanton, Stuani, Zalayeta e un Luis Suarez in vesti inedite, non nel suo solito ruolo da bomber, ma un bel po’ più arretrato, tra i pali della porta.



CARRIERA – Quella di Forlan è stata una carriera degna di nota. La prima squadra che ne mette in mostra le qualità è l’Independiente, trampolino di lancio per l’Europa tanto da attirare l’attenzione del Manchester United, che lo acquista nel 2002. Dopo l’esperienza inglese approda al Villarreal, con cui conquista una storica semifinale di Champions League. Nel 2007 cambia squadra, sempre restando in Spagna e viene preso dall’Atletico Madrid, dove rimane per quattro anni. Da qui prende l’aereo verso la Serie A, destinazione Inter, dove non riesce ad esprimersi al meglio segnando solo due gol in 20 presenze. Dopo un solo anno, nel 2012, lascia Milano per un tour in diversi campionati fino al ritiro dal calco: Cerezo Osaka (Giappone), Peñarol (Uruguay), di cui diventa allenatore il 19 dicembre, Mumbai City (India) e Kitchee (Hong Kong).