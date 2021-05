Antonio Conte non parla. Nemmeno nel giorno della festa scudetto dell'Inter. Prosegue il silenzio dell'allenatore nerazzurro, che non aveva presentato le ultime partite in conferenza stampa, ma solo a Inter TV, canale ufficiale del club. Dopo la vittoria contro l'Udinese per 5-1 e la festa scudetto a San Siro davanti ai 1000 tifosi, Conte non ha parlato alla stampa. Prima ci sono da sciogliere le riserve sul futuro con la società in vista della prossima stagione.