Essere Andry Shevchenko. Difficile. Leggenda del Milan, ha vinto tutto quello che c'era da vincere in maglia rossonera. Eppure, qualcuno ha provato a fingersi lui. Senza riuscirci. Boscoreale, un polacco evade dagli arresti domiciliari e si fa trovare ubriaco nella campagna di San Giuseppe Vesuviano.



Rintracciato dai Carabinieri, il 40enne ha detto di chiamarsi... Andry Shevchenko. Le forze dell'ordine non ci hanno creduto, col polacco che è stato subito trasferito in carcere, con la duplice accusa di evasione dai domiciliari e false generalità.