Un trofeo e poi l'addio. Federico Chiesa ha un progetto chiaro davanti a sé provare a vincere la Coppa Italia e regalare un trofeo alla Fiorentina prima di lasciarla a fine anno. Le offerte per lui arriveranno copiose sul tavolo dei dirigenti viola e saranno prese in considerazione. Secondo Tuttosport Inter, Juventus e Napoli sono le big di Serie A interessate, ma non sono le uniche.