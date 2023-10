Ai microfoni di Radio24, il patron viola Rocco Commisso ha parlato così del rapporto coi suoi due giocatori più in forma, Bonaventura e Nico Gonzalez: "E' stato un colpo prendere Jack a 0 euro: è un grande professionista e mi abbraccia spesso quando mi vede. Gonzalez invece ha un carattere diverso... non mi vuole abbracciare (scherza, ndr). Nico è un gioiello di giocatore che siamo stati molto fortunati nel portare a Firenze. Spero che resti con noi per tanto tempo".