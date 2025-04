Getty Images

Fiorentina, per Kean scende in campo Commisso. Stipendio raddoppiato per provare a convincerlo a restare

un' ora fa

1

Moise Kean continua a segnare e sembra non avere nessuna intenzione di fermarsi. Quello di ieri sera è il goal numero 23 con la maglia della Fiorentina e ha permesso ai viola di approdare alle semifinali di Conference League. Inevitabile che con un rendimento di questo tipo si siano scatenate tantissime voci di mercato sul suo conto. Anche perché sul contratto dell'attaccante astigiano è presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro che sta facendo gola a tante società alla ricerca di un grande attaccante.



DA BLINDARE - La Fiorentina, che in estate lo ha pagato meno di 20 milioni di euro, non ha però nessuna intenzione di restare a guardare. Il ragazzo piace a parecchi top club, fra questi, scrive Tuttosport, pare esserci in pole position il Barcellona. Secondo il quotidiano, scenderà in campo in persona il presidente Rocco Commisso che parlerà col ragazzo entro lunedì per provare a convincerlo a restare. magari con un prolungamento lo stipendio raddoppiato, che oggi si aggira intorno ai 2,4 milioni di euro.