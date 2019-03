Prosegue il tira e molla di ipotesi riguardo al possibile sbarco di Enrico Preziosi alla guida del Palermo.



Dopo quanto ventilato ieri da Repubblica, che sosteneva la creazione di un consorzio di imprenditori del quale il Joker sarebbe stato il capofila , oggi il direttore generale rosanero Rino Foschi smentisce questa possibilità: "Preziosi vuole acquistare il Palermo? - ha dichiarato a PianetaGenoa1893.net - Non c’è niente di niente: che sia scritto a caratteri cubitali. L’ho incontrato tempo fa per ricevere dei consigli poiché stavo attraversando un momento difficile; dopotutto ho lavorato bene con lui al Genoa. Preziosi è un amico, una persona caratteriale come me".