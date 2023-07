Il centrocampista, Davide, ha parlato a Dazn nel corso della tournée in Giappone del club nerazzurro. Tanti i temi trattati fra cui anche la trattativa di mercato che lo ha portato a Milano dal Sassuolo sorpassando la concorrenza di Milan, Juve e soprattutto della sua Roma."Mi han convinto le parole di Marotta? In realtà già un anno e mezzo prima, dopo il 2-0 a San Siro: che stadio... Quando poi ho saputo dell'interesse concreto, io avevo già scelto"."Con Barella abbiamo il posto vicino, poi abbiamo anche lo stesso carattere e credo che ci troveremo bene. Secondo me Nicolò è il migliore centrocampista d'Italia e spero continui così in modo da darci una grande mano"."Arrivo in questo ritiro con entusiasmo, è tutto bello. Si lavora sodo, ma va bene così: più fatica fai ora e meglio stai durante la stagione"."L'avevo incontrato in Sardegna quando il trasferimento non era ancora completo, ma io gli avevo già confermato di voler venire qui. Siamo entrambi felici di questo matrimonio. Se ha contribuito a convincermi? Sicuramente sì, ma non posso rivelare cosa mi aveva detto in quell'incontro. Di certo ho capito quanto l'Inter mi volesse"."Me lo hanno affibbiato nello spogliatoio e poi è diventato mio. Non so se perché corro tanto o perché rompo le scatole: forse più la seconda!"."L'ho sognato ma non si può dire. Ve lo dico alla fine dell'anno".