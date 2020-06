Ci sono errori e errori. Quelli di misura, quelli di sfortuna. E poi quelli grossolani, enormi, imperdonabili. Roberto Gagliardini è incappato in uno di questi. Con l'Inter avanti 2-1 sul Sassuolo, il centrocampista è stato protagonista di una vera e propria topica al 64': respinta corta di Consigli su Lukaku, Gagliardini è solo, a due metri dalla linea di porta sguarnita e... spara sulla traversa. Uno di quei gol che, si dice comunemente, sono più facili da fare che da sbagliare. Ma Gagliardini è riuscito a sbagliarlo e certi errori il web non li perdona proprio: commenti sbalorditi, divertiti, altri ancora di ben altro tono, furiosi per un errore che, a conti fatti, ha pesato sul 3-3 finale. "E chissà come l'ha presa Conte" si chiedono i tifosi sui social...