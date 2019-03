E' stata una partita decisamente agitata quella dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini contro la Sampdoria. Sarà per la rivalità con la squadra blucerchiata, essendo stato lui per anni un uomo Genoa o l'importanza della posta in palio, ma i nervi hanno tradito l'allenatore piemontese, espulso dall'arbitro Fabbri dopo la concessione del rigore del momentaneo pari del Doria e protagonista di un faccia a faccia con un dirigente avversario. Abbandonando il campo e imboccando il tunnel che conduce agli spogliatoi, Gasperini avrebbe spinto a terra il segretario della Samp Massimo Ienca.



Un gesto rilevato dal guardalinee Posado e segnalato prontamente all'arbitro, il cui referto potrebbe essere decisivo per la valutazione della sanzione nei confronti del tecnico nerazzurro. Che sull'episodio è intervenuto così: "Ienca è una persona che conosco molto bene, per lunghi anni è stato al Genoa, oggi me lo sono trovato di fronte dove probabilmente non poteva stare. Ostruiva il passaggio e l’ho appena spostato per passare. Il resto è una sceneggiata. La partita è stata bella. Sul rigore secondo me, chiamato dal quarto uomo era una decisione eccessiva. Non siamo felici della gestione arbitrale di oggi, soprattutto sulle ammonizioni. Bisogna stare attenti su alcuni casi nella zona Champions perché con la classifica corta possono pesare moltissimo". La voce della Sampdoria è invece quella del vice-presidente Antonio Romei, che a Sky Sport ha dichiarato: "Non c'è stata nessuna sceneggiata. A fine partita va data la mano all'avversario, non una manata. Ci sono dei testimoni che hanno visto l'accaduto e ora dovrà pensarci la Procura Federale. Mi parlano di una manata abbastanza forte. Noi facciamo i complimenti all'Atalanta, anche noi abbiamo giocato bene, ma la manata non esiste nello sport. Questi episodi sono da censurare".