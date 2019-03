Gennaro De Tommaso - meglio conosciuto come Genny 'a Carogna, ex capo ultrà dei Mastiffs - avrebbe deciso di collaborare con la giustizia, secondo quello che racconta Il Mattino: "Nel 2015 viene raggiunto da un'ordinanza per traffico internazionale di hashish e viene condannato a dieci anni, poi ridotti in appello a otto. Ma è nel novembre dello scorso anno che l'ex capo ultrà subisce una condanna ancora più pesante: per lui arriva un verdetto di colpevolezza e una pena a 18 anni di reclusione, l'accusa è ancora una volta la stessa: traffico di stupefacenti. Assume un rilievo nazionale e diventa noto al grande pubblico è per ciò che accade a Roma il pomeriggio del 3 maggio del 2014 in occasione della finalissima di Coppa Italia. Poco prima del fischio d'inizio di Napoli-Fiorentina, non lontano dall'Olimpico, si consuma la tragedia del povero Ciro Esposito: De Tommaso si arrampicò avviando una sorta di trattativa con il capitano del Napoli Hamsik: ma il suo diktat - che avrebbe voluto imporre di non giocare il match per quello che era accaduto a Ciro Esposito - non andò a buon fine. Poco dopo gli venne imposto il Daspo. Infine arrivarono gli arresti e i processi"