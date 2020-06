Il prossimo primo luglio il Genoa potrebbe riabbracciare una sua vecchia conoscenza.



Con l'inizio del settimo mese dell'anno si ripresenterà a Pegli Stephane Omeonga. Il centrocampista belga ha trascorso l'ultima stagione in prestito all'Hibernian, in Scozia, dove il campionato è stato definitivamente sospeso lo scorso maggio.



Omeonga, quindi, con la fine di giugno vedrà scadere il contratto in essere con il club di Edimburgo, tornando a tutti gli effetti un giocatore del Grifone. Come spiega questa mattina il Secolo XIX, il 24enne tuttavia non potrà essere impiegato da Davide Nicola nei restanti impegni dell'attuale Serie A.