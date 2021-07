Salutata Neustift, dove negli scorsi 15 giorni il Genoa ha trascorso per il 15° anno la prima parte della sua preparazione estiva, ora i rossoblù si apprestano ad iniziare la seconda fase del loro precampionato.



L'annullamento dell'amichevole con il Paris Saint-Germain, inizialmente programmata per sabato scorso ma poi annullata per volere della società rossoblù a causa della situazione pandemica in essere in Francia, ha di fatto concesso agli uomini di Davide Ballardini tre giorni di riposo.



Rientrati in Liguria dall'Austria nella giornata di sabato, Criscito e compagni ricominceranno gli allenamenti domani, mettendo nel mirino il primo impegno ufficiale della nuova stagione. Il 15 agosto, ma la data potrebbe anche essere spostata in avanti o indietro di 24 ore, il Grifone farà infatti il suo debutto in Coppa Italia contro un avversario ancora da definire ma sicuramente di categoria inferiore. Sei giorni più tardi, il 21 a San Siro alle 18.30, con la trasferta in casa dell'Inter comincerà anche il campionato del Genoa. Intanto sabato prossimo si volerà in Germania, a Magonza, per affrontare la terza amichevole estiva contro la formazione locale, militante in Bundesliga.