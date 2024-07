Genoa, altra uscita all'orizzonte: Puscas richiesto in Turchia

Getty Images

Non solo acquisti. Ingaggiato Pierluigi Gollini dall'Atalanta, il Genoa prosegue il proprio mercato sul doppio binario entrate-uscite.Dopo aver salutato nei giorni scorsi Kelvin Yeboah, Mattia Aramu e Lennart Czyborra, diretti rispettivamente al Minnesota United, al Mantova e al WSG Tirol,Stando a quanto riporta la stampa rumena,, club neopromosso in Super Lig, la massima categoria turca, sarebbe a un passo dall'aggiudicarsi le prestazione di. All'attaccante 28enne, reduce dal prestito al Bari e dall'Europeo in Germania disputato con la sua nazionale, sarebbe stato proposto un contratto da 700 mila euro netti a stagione. Una cifra leggermente più bassa rispetto a quanto attualmente percepito al Grifone.

Puscas, che al momento è stato messo fuori rosa da Alberto Gilardino, starebbe valutando con seria attenzione la proposta.