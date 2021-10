Le speranze del Genoa di risalire una classifica che lo vede relegato nei bassifondi passano anche dai piedi e dalla testa di Felipe Caicedo.



L'attaccante ecuadoriano, reduce da un lungo stop, è stato senza dubbio l'arma in più dei rossoblù nelle ultime tre gare. Malgrado un utilizzo a mezzo servizio l'ex centravanti della Lazio ha saputo lasciare il proprio marchio in tutti e tre i match finora disputati.



Come ha spiegato Davide Ballardini al termine della sfida di Spezia di martedì scorso, tuttavia, il giocatore è ancora lontano dalla forma migliore. Secondo il tecnico ravennate al momento Caicedo ha un'autonomia di gioco di non più di mezz'ora. Il che tradotto in soldoni significa che anche contro il Venezia, domenica pomeriggio, Caicedo inizierà la partita dalla panchina per poi subentrare nella ripresa.



L'auspicio di Ballardini, che contro i lagunari si gioca un gran pezzo della sua permanenza in Liguria, ma anche di tutto il popolo rossoblù è che come già avvenuto contro Sassuolo, Torino e Spezia il panterone sappia essere decisivo anche a gara in corso.