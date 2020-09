Dopo il Besiktas, un altro club turco torna alla carica per Mario Balotelli. Come scrive Sporx, il Karagumruck, club neopromosso in Super Lig, che ha già acquistato Lucas Biglia ed Emiliano Viviano, ha messo gli occhi sull'ex Brescia, che piace anche al Genoa, in pole per SuperMario.