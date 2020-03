Tra i tanti ricordi odierni nei confronti di Gianluca Signorini, che oggi avrebbe compiuto 60 anni, c'è anche quello particolarmente significativo di Fulvio Collovati che della Bandiera del Genoa fu compagno di squadra a più riprese, anche in rossoblù.



"Io arrivai in A per merito di Gianluca - ha rivelato il campione del mondo di Spagna '82 al Secolo XIX - per me era un fratello. Siamo stati compagni di stanza alla Roma e poi 4 anni al Genoa. Scaduto il contratto con la Roma, stavo per smettere, poi mi chiamò lui e mi passò Scoglio: «Hai ancora voglia di giocare? - mi chiese il Professore - se non ce l’hai vieni e te la faccio tornare io»".



Collocati racconta poi il Signorini atleta: "Gianluca era un gran difensore, sottovalutato, nato nell’epoca sbagliata: oggi giocherebbe in Nazionale e nei top club di A. Era un condottiero, umile ma di personalità, con un cuore e un’anima che combaciavano perfettamente con i valori del Genoa e dei suoi tifosi".