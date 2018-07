La conferma di Andrea Bertolacci al Genoa potrebbe non essere più così scontata come appariva fino a qualche giorno fa.



L'ultimatum emesso ieri sera da Enrico Preziosi al centrocampista del Milan apre infatti nuovi scenari di mercato per la linea mediana rossoblù. In caso il 27enne romano non si schiodasse dalle proprie richieste economiche, insostenibili per le casse del Grifone, la dirigenza ligure sarebbe già pronta a virare verso un altro obiettivo.



Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito, riporta di un fortissimo interesse del Genoa per Soulaiho Meité, mediano franco-ivoriano classe 1994 di proprietà del Monaco ma reduce da un anno di prestito al Bordeaux. Seguito in Italia anche da Fiorentina e Torino, Meité rispetto a Bertolacci è più fisico e meno tecnico, rappresentando la classica diga davanti alla difesa, ma numericamente andrebbe a prenderne il posto in rosa.



I rossoblù, che con il club monegasco hanno un canale di dialogo privilegiato nato a gennaio con il trasferimento nel Principato di Pietro Pellegri, preleverebbero il ragazzo in prestito.