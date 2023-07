Derby di mercato a Genova, dove Sampdoria e Genoa sono pronte a sfidarsi per il trequartista del Pescara Hamza Rafia. Il classe '99 del Pescara, con un passato nella seconda squadra della Juve, difficilmente rimarrà in Serie C. Il giocatore piace a diverse società ma i club che hanno dimostrato più interesse sono Genoa e Samp.



IL LEGAME - Il Pescara ha aperto alla cessione ma la richiesta è importante: circa 4 milioni di euro per venderlo a titolo definitivo. Rafia piace a Gilardino e conosce bene Pirlo, che quando era sulla panchina della Juventus l'ha fatto debuttare in prima squadra negli ottavi di Coppa Italia proprio contro il Genoa, e lui ha ringraziato segnando il gol decisivo per il passaggio del turno. Ora i due potrebbero ritrovarsi alla Sampdoria, è sfida aperta col Genoa.