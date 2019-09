È sbarcato a Genova ieri sera l'ultimo acquisto del Grifone. E come da prassi oggi per Peter Ankersen è il giorno delle visite mediche.



Il laterale danese prelevato dal Copenaghen si è presentato di buona mattina presso la clinica di fiducia del suo nuovo club accompagnato dal medico sociale rossoblù, il dottor Marco Stellatelli.



Ankersen, che ha un fratello gemello, Jacob, anch'egli calciatore in forza all'Aarhus, arriva in Italia a titolo definitivo e verrà accolto, tra gli altri, dai due connazionali e Lukas Lerager e Lasse Schone.



Il 28enne nordico domani farà poi conoscenza con mister Andreazzoli e i compagni sottoponendosi al primo allenamento da giocatore del club più antico d'Italia.